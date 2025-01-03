Симоне Индзаги о победе над Аталантой: Голы от защитников? Они умеют оказываться в таких ситуациях

В первом полуфинале Суперкубка Италии "Интер" переиграл "Аталанту" со счетом 2:0. Героем этого поединка стал защитник Дензел Дюмфрис, который отметился дублем в ворота бергамасков. Тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги отметил, что его подопечные превзошли все ожидания относительно этого противостояния.

"Мы были блестящи, не было никакой конкуренции против соперника высочайшего уровня, мы подошли к обоим таймам как лучшая команда. Теперь пришло время для самого большого шага, но я поздравил ребят, потому что мы действительно создали много моментов против сильного соперника. Мы хотели дойти до финала, и я увидел большую концентрацию команды. Я очень доволен, потому что это не всегда просто, когда приходится много путешествовать и есть много игр, но ребята показали характер, мотивацию на поле и превзошли все ожидания. Мы хотим продолжать в том же духе и выигрывать как можно больше игр. Голы от защитников? Это наша манера игры, защитники умеют оказываться в таких ситуациях. Дюмфрис - игрок, который всегда забивал, то ли за "Интер", то ли за свою национальную сборную, в этом нет ничего нового, поздравляю его и ребят... В финале сойдутся две великие команды, и в понедельник мы увидим, с кем мы столкнемся", - заявил Симоне Индзаги.

Отметим, что в финале Суперкубка "Интер" встретится с победителем пары "Ювентус" - "Милан".