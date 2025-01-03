Рыба сгнила с головы. Провал Паулу Фонсеки в Милане - лишь верхушка айсберга проблем клуба

В июне 2023-го года после увольнения Паоло Мальдини и Фредерика Массары из "Милана" я написал статью под заголовком: "Душа ушла, но профи остались". Заявляя, что в стане "россонери" все еще остаются профессионалы, люди, знающие свою работу и способные вести клуб в нужном направлении. Оказалось, что я ошибался. Что подтвердила очередная смена главного тренера команды.

Президент без денег

В 2024-ом году "Милан" вел себя совершенно непрофессионально. Начиная с метаний вокруг имени нового главного тренера. Пресса насчитала около сорока имен кандидатов, и создавалось впечатление, что в клубе растеряны и не знают, что они хотят. В итоге договорились с Хуленом Лопетеги, но из-за острых протестов болельщиков с хэштегами #Lopeteguiout мгновенно отказались от его услуг.

Они даже не уяснили причины протеста болельщиков. А они состояли в отсутствии амбиций клуба, в серости клуба. Лопетеги казался именно таким кандидатом, серым, лишенным амбиций. При том, что тренировал сборную Испании и мадридский "Реал". И вместо него взяли Паулу Фонсеку, тренера с еще более серым, еще менее амбициозным резюме, даже не приближавшегося к "Реалу".

В целом чувствуется, что под руководством Герри Кардинале и Red Bird клуб не стремится высоко. А собирается жить как "Лилль", "Лейпциг" - выращивать игроков и зарабатывать на них большие деньги. Не тратя на покупки. Кардинале, в принципе, подтверждал это. Объясняя, что для болельщиков важны трофеи, но для его американских инвесторов - прежде всего бюджетный баланс.

Здесь следует подчеркнуть, что сам Кардинале - человек не такой уж богатый. Его личный капитал оценивается всего в полмиллиарда евро. Он оперирует инвестиционным фондом в более десяти миллиардов, но это не его деньги, а деньги других людей, различных инвесторов. Которые требуют от него отчета и быстрой прибыли, которым плевать на чувства болельщиков, да и на достижения клуба.

Для покупки клуба он взял кредит в 600 миллионов у его предыдущего владельца - Elliott Management Group. Кредит до 2025-го года, который в срок не сумел вернуть. Несколько недель назад Кардинале договорился о новых условиях кредита. Продлив срок до 2028-го года, за что выплатит 170 миллионов в ближайшее время. То есть он сейчас в долгах и в выплатах. И тратить ему просто нечего.

Болельщики все это знают и понимают. Потому и яростно протестуют, на каждом матче призывая Кардинале прекратить "американизировать" клуб, да и просто призывают его продать клуб и уйти прочь. "Здесь не Америка", - кричат они. Кричали даже на входе на официальную вечеринку клуба, из-за чего его директоры вынуждены были входить и выходить через черный вход.

"Некомпетентные и лишенные амбиций руководители, игроки без желания и чести. Вы не заслуживаете нашей истории", - такие баннеры встречали на входе на вечеринку, посвященную 125-летию клуба.

Директор без тормозов

Впрочем, Elliott - также американцы. Но и фонд, и сами владельцы раз в десять богаче, чем Кардинале и Red Bird. Да и руководили гораздо лучше. Привели команду к Скудетто, сохраняли спокойствие, сохраняли Мальдини. А нынешнее руководство метается от скандала к скандалу, от увольнения к увольнению. Ныне в клубе нет и спортивного директора - Антонио Д'Оттавио ушел в начале декабря.

Д'Оттавио до назначения вместо Массары никогда на такой должности ни в какой первой команде не работал. Работал в структуре клуба на низших должностях, в том числе спортдиром юношеских команд. Скромный, серый, молчаливый, винтик в машине клуба, никогда не выпячивающий себя. И если уж он ушел из-за ссоры с руководством клуба, можно догадаться, какая царит атмосфера в клубе.

СМИ сообщают, что он ушел из-за конфликта конкретно с главным советником Кардинале Златаном Ибрагимовичем. Сообщают, что и Фонсека поссорился с Иброй, причем ссора особенно обострилась в последнюю неделю перед увольнением Паулу. В целом СМИ и эксперты ныне указывают именно на Златана как на главного виновника бардака в клубе. Называя его диктатором, тираном.

Швед ведет себя как вел и во время карьеры игрока - нагло, высокомерно, напыщенно. Но тогда это сглаживалось его несомненными успехами на футбольном поле, да и ограниченной ролью игрока. Теперь он - директор, босс, около года сильнейший человек в клубе, и, как говорят, совершенно опьянел от власти. Поссорившись практически со всеми другими функционерами и с тренером.

В начале лета Златан заявил, что клуб даже не рассматривал кандидатуру Антонио Конте, поскольку он не отвечает принципам клуба. А искал тренера, который ставит яркий атакующий футбол, доверяет молодежи, а также "только тренер, а не менеджер". Конте же известен менеджерским стилем английского типа, то есть участием во всех аспектах деятельности клуба, особенно - в трансферных.

Что ж, тем временем Конте пришел в "Наполи" и вывел его с десятого места в предыдущем сезоне на второе в равенстве очков с первым. А "Милан" упал со второго места в предыдущем на восьмое, его руководство же успело поссориться даже с Фонсекой, которого потому и взяли, что считали покорным, неконфликтным, удобным, молчаливым. Тем, кого в Англии называют "Yes Man".

Златан вызвал неприязнь Фонсеки еще летом, когда в ответ на слова тренера о том, что трансферный рынок команды закрыт, заявил: "Он будет закрыт, когда я скажу". Далее в других интервью Ибрагимович повторял, что он босс и он решает, вновь приводя свои знаменитые аллегории о льве. Также не раз собирал игроков и разговаривал с ними без тренера, что злило Фонсеку.

Руководство вообще не защищало своего тренера. Каждый месяц в СМИ появлялись заявления, что его вот-вот уволят. В вечер последнего матча, против "Ромы", и вовсе все заявили хором, что его уволили. Но руководство молчало. Даже послало его на послематчевую пресс-конференцию, не поговорив с ним. И шокированный Фонсека был вынужден отвечать на вопросы уже все знавших журналистов.

Выезжая с базы, он заявил журналистам на камеру около часа ночи, что оказывается, да, его уволили. Но клуб выпустил официальное заявление лишь через десять часов. Очень короткое, на нескольких банальных предложений. А один из его функционеров выступил с заявлением лишь еще через сутки.

Правда, в итоге Златан признал, что клуб поступил неправильно, послав тренера на пресс-конференцию без сообщения об увольнении, извинился за это, но соцсети уже бушевали. Говоря о позоре, унижении всего клуба и вообще о "несуществующем клубе".

Более того, затем начала появляться еще более шокирующая информация. СМИ заявляют, что еще неделю тому "Милан" обратился к Маурицио Сарри с целью заменить Фонсеку, но тот отказался, поскольку ему предложили контракт лишь на полгода. А вскоре вышел на Сержиу Консейсау и обменялся с ним официальными документами еще до матча против "Ромы".

А если еще добавить информацию о том, что Фонсеку уволили в последние дни декабря во многом из-за контрактных аспектов?! Оказывается, что по контракту, если его увольняют в первые полгода после назначения, ему обязаны выплатить зарплату лишь до окончания первого сезона. Если после этого - обязаны ввплатить еще за два сезона. Уволили 30-го декабря и успели сэкономить.

Тренер без игроков

Вы дочитали статью до этого момента и до сих пор не увидели критику Фонсеки?! Что ж, критика в его адрес проста. Он провалился. Он декларировал построение яркой, техничной, атакующей команды, которая будет душить соперников. Но не сумел построить такую. Не сумел наладить свою игру. Команда выглядел разобранной.

Еще летом в ответ на вопросы о слабой обороне команды и об обилии травм он чуть ли не смеялся. Заявляя, что не нужны особые решения в этих областях. В итоге оборона наладилась лишь к декабрю (а тогда исчезла атака), из-за травм же пришлось ставить крайнего защитника в центр поля, опорника и крайнего защитника на фланги атаки, менять тактические схемы - 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1.

Фонсека не нашел общего языка с игроками. Ссорился с ними. Уже в третьем туре "Милан" сотряс скандал, когда Рафаэль Леау и Тео Эрнандес не присоединились к команде во время командного обсуждения на поле. И далее он часто изгонял обоих на скамью запасных, а то и на трибуны, обвиняя в недостаточных усилиях на поле и тем самым настроив этих лидеров команды против себя.

Также он разозлился на предоставление исполнения пенальти против "Фиорентины" не Кристиану Пулишичу, назначенному пенальтисту, а Тэмми Абрахаму, и изгнал виновников инцидента - Абрахама и Фикайо Томори - в запас.

После матча Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" он вообще вызверился на всех, на камеры заявив, что команда не работает, не борется, не выкладывается как следует, и у него нет проблем заменить всех юношеским составом. Он и вправду начал ставить в стартовый состав 17-19-летних Либерали, Камарду, Хименеса.

Болельщики его уважают за эту искренность, за честность, за его усилия, старания. Они возлагают всю вину на игроков, реально считая, что они ленятся, не хотят играть, не хотят вести себя дисциплинированно. Возлагают всю вину на руководство, считая, что работает отвратительно и не предоставило тренеру поддержку и нужных игроков, нужные суммы на трансферы.

Фонсеку не освистывали. Поддерживали в соцсетях. Признавая, что он - недостаточно хороший тренер для "Милана", но благодаря за честность и реальные попытки решить проблемы команды или хотя бы кричать о них. Не случайно он уходил со словами: "Я сделал все, что мог, моя совесть чиста". Он выступал будто народным трибуном, гласом народа. За что народом уважаем.

Тренер без клуба

Сумеет ли излечить эти проблемы Сержиу Консейсау? В отличие от Фонсеки, он изначально известен как очень жесткий тренер, с жестким характером, приверженец максимальной дисциплины. В "Порту" и он изгонял игроков на трибуны за неповиновение. Он уже ввел четкие правила и даже проводит по две тренировки в день, чего ни при Фонсеке, ни за почти пять лет со Стефано Пиоли не было.

Он говорит прежде всего о боевитости, о характере игроков, духе, голоде, менталитете победителя. Об интенсивной игре с постоянным движением. Не хочет искать никаких отмазок.

Его партнер по блестящему "Лацио" 90-х Хуан Себастьян Верон говорит о "человеке с сильными принципами", "сделанном из стали", "верящем в правила и в тяжелую работу", "упрямом", "жестком", "никогда не сдающемся", "ничего не боящемся", о "вертикальном человеке". Именно такой сейчас нужен "Милану".

В плане же стиля он практически противоположен Фонсеке. Играет в вертикальный футбол с целью как можно быстрее доставить мяч к воротам соперника, очень любит мощных игроков, которые много борются и много и быстро бегают. "Для меня "тики-така" - это когда мяч в воротах". Если упростить, то "Милан" теперь переходит с попыток ставить испанский футбол к немецкому.

С другой стороны, а есть ли в "Милане" игроки для такого футбола? И для какого-либо футбола? Не прогнила ли команда насквозь, да и сам клуб? И почему не взяли сверхопытных Массимилиано Аллегри, Роберто Манчини, почему не предложили долгосрочный контракт Сарри, а взяли тренера с лишь одним статусным клубом в резюме - "Порту"? Вновь хотят "Yes Man", покорного, управляемого?

В "Порту" Консейсау работал семь лет подряд, уже к 50-ти годам стал рекордсменом клуба по проведенным матчам и выигранным трофеям в качестве главного тренера. Вывел команду дважды в четвертьфинал Лиги Чемпионов и еще трижды - в 1/8 (у Фонсеки в карьере одна 1/8 финала ЛЧ и никаких 1/4), выбивал в плей-офф ЛЧ "Ювентус" и "Рому", плотно боролся там с "Интером".

Но ведь там он пользовался полной поддержкой одиозного президента Пинту Да Кошты и ушел сразу после того, как Да Кошта проиграл выборы, разорвав контракт. А в "Милане", где никогда не работал (он играл в Италии за "Лацио", "Интер" и "Парму"), никакой поддержки от руководства не ожидается. Даже контракт на полтора года, но с опцией выхода клуба из него летом 2025-го.

"Фонсека не подходил "Милану", учитывая его серое резюме, но и клуб не поддержал его. А когда стало трудно, без поддержки это превратилось в лавину. Я никогда не устану объяснять, что успех начинается с вершины клуба, с организации. Директоры должны поддерживать Консейсау во всем", - говорит Арриго Сакки. Что ж, на директоров нынешнего "Милана" я бы не рассчитывал.

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