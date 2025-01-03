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Представитель Серии А интересуется защитником МЮ
Футболист не может похвастаться хорошей игровой практикой в своем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С момента своего перехода в "МЮ", Тайрелл Маласия так и не сумел стать основным игроком на позиции левого защитника. Частые травмы и плохая форма повлияли на то, что голландец проводил большую часть времени вне игры, однако к нему все же есть интерес со стороны других клубов.
Сообщается, что 25-летним игроком "манкунианцев" интересуется "Ювентус". Туринцы имеют проблемы в обороне, а потенциальный уход Данило также заставит их искать усиление в январе. "Старая синьора" может рассмотреть переход нидерландца лишь на правах аренды до конца нынешней кампании.
Добавим, что в этом сезоне Тайрелл Маласия провел 5 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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