Представитель Серии А интересуется защитником МЮ

С момента своего перехода в "МЮ", Тайрелл Маласия так и не сумел стать основным игроком на позиции левого защитника. Частые травмы и плохая форма повлияли на то, что голландец проводил большую часть времени вне игры, однако к нему все же есть интерес со стороны других клубов.

Сообщается, что 25-летним игроком "манкунианцев" интересуется "Ювентус". Туринцы имеют проблемы в обороне, а потенциальный уход Данило также заставит их искать усиление в январе. "Старая синьора" может рассмотреть переход нидерландца лишь на правах аренды до конца нынешней кампании.

Добавим, что в этом сезоне Тайрелл Маласия провел 5 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.