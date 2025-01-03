Гасперини остался недоволен судейскими решениями в проигранном матче от Интера

Вчера "Аталанта" уступила "Интеру" в полуфинале Суперкубка Италии (0:2). Тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини после игры не скрывал своего гнева относительно судейских решений, принятых системой VAR и главным арбитром Даниэле Киффи, которые повлияли на конечный результат матча.

"Нелегко создавать моменты против "Интера", но игра изменилась после этого абсурдного гола с несуществующего углового. Это не был угловой, Стефан де Врей был в офсайде и стоял перед вратарем, плюс был очень очевидный фол Дюмфриса на Джорджо Скальвини, который толкнул его двумя руками. Италия экспортировала плохую версию VAR, которая потратила семь минут на проверку офсайда Шарля де Кетеларе, но не увидела ни одной из этих трех явных ситуаций. Порой мы попадали в ловушку "Интера" и дешево теряли мяч, но они - великолепная команда, и мы сократили отставание от них. Я должен был воспользоваться этой возможностью, чтобы дать игрокам старт, поскольку Николо Дзаньоло еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне, а Лазар Самарджич - лишь несколько раз. Мы не можем всегда ставить Де Кетеларе и Лукмана в каждой игре, это становится проблемой. Проблема в том, что вы всегда спрашиваете меня, почему эти игроки не выходят в старте, а когда я их выпускаю, вы спрашиваете, почему не играют другие. Вы не можете избавиться от этого менталитета", - цитирует слова Гасперини Football Italia.

Отметим, что во втором полуфинале Суперкубка Италии сегодня встретятся между собой "Ювентус" и "Милан".