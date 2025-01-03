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Игрок Милана не хочет покидать Сан-Сиро на фоне интереса со стороны другого представителя Серии А
Футболист счастлив в своем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В конце декабря в итальянских медиа появилась информация об интересе "Ювентуса" к защитнику "Милана" Фикайо Томори. Такое внимание к англичанину не удивительно, поскольку туринцы столкнулись с кадровыми проблемами в этой зоне и хотят укрепить эту позицию зимой.
Впрочем, по информации La Gazzetta dello Sport, 27-летний игрок не хочет покидать "Сан-Сиро". После увольнения Паулу Фонсеки футболист заявил руководству "россонери", что намерен остаться в клубе, чтобы реализовать свои шансы с новым тренером Сержиу Консейсау. Если Габбиа и Тиау также станут для португальца незыблемыми игроками основы, возможно, англичанин пересмотрит свою ориентацию на будущее. До 3 февраля есть достаточно времени для оценок, и сценарии могут резко измениться.
Добавим, что в этом сезоне Фикайо Томори провел 15 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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