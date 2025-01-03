Сержиу Консейсау встал на защиту бывшего рулевого Милана

На днях "Милан" уволил Паулу Фонсеку, а на его место назначил Сержиу Консейсау. Новый рулевой "россонери" отметил, что за результаты команды ответственность несет не только тренер.

"Если я сейчас здесь, то это плохой знак. Это означает, что что-то пошло не так. Я хочу сказать, что это не только вина одного человека. Это вина многих людей", - цитирует слова Консейсау Foot Mercato.

Отметим, что новый тренер "россонери" дебютирует во главе своей новой команды уже сегодня, 3 января, в полуфинальном матче Суперкубка Италии против "Ювентуса".