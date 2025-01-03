Ювентус - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии

В первом полуфинале Суперкубка Италии встречались одни из лучших команд Серии А в сезоне 2024/25 - "Интер" и "Аталанта". Во втором встречаются одни из самых больших разочарований - "Милан" и "Ювентус". Оба не входят в Топ-5 лиги, оба буксуют. "Россонери" даже сменили тренера, и Сержиу Консейсау дебютирует сегодня. Что может нам принести матч между такими командами?

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Суперкубок Италии. Полуфинал

3 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Ювентус" - "Милан"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

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