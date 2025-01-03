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"Пытаемся направить корабль в правильное русло". Раньери дал комментарий перед дерби с Лацио
Акцент на психологии
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Наставник "Ромы" Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча с "Лацио" в чемпионате Италии.
"Все готовы к дерби, за исключением Челика, у которого грипп.
Очевидно, что таблица Серии А говорит о том, как идут дела у "Лацио" и "Ромы". Но дерби — это отдельная история.
Декабрь заставил нас осознать, что мы — команда. Мы работаем над устранением ошибок. Мы пытаемся направить корабль в правильное русло.
Не могу ничего обещать, но я попросил игроков всегда выкладываться на поле по полной.
Мы должны сохранять спокойствие. Тревожность — не лучшая мотивация в долгосрочной перспективе. Неважно, кто будет играть, важен психологический аспект и то, как футболисты будут себя чувствовать на поле. Самое главное — это физическая форма и психологическое благополучие игроков в такой ключевой момент сезона.
Пеллегрини? Технически он один из лучших полузащитников в Европе, но он страдает от возникшей ситуации с болельщиками. Лоренцо чувствует огромный вес каждой своей ошибки. Когда я увижу, что ему станет лучше психологически, я выпущу его, как сделал это на "Сан-Сиро".
Думаю, что мы все едины: технический персонал, команда и клуб. И болельщики, как всегда, близки к нам. Фридкины вложили много денег в этот клуб, пора бы дать им какое-то приятное удовлетворение", - сказал Раньери на пресс-конференции.
Поединок "Рома" - "Лацио" состоится 5 января. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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