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Два итальянских топ-клуба следят за талантливым хавбеком Челси
Игрок может покинуть английский чемпионат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два итальянских топ-клуба внимательно наблюдают за талантливым 21-летним полузащитником "Челси".
Согласно информации от источников издания TEAMtalk, "Наполи" проявил конкретный интерес к Карни Чуквуемеки. Лондонский клуб готов избавиться от игрока, который также открыт к переходу на правах аренды.
Известно, что "Милан" тоже контактировал с "Челси" касаемо возможного трансфера 21-летнего англичанина, однако "россонери" могут отказаться от идеи с его подписанием из-за слишком высокой цены — 30 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, "Наполи" все еще заинтересован в переходе талантливого хавбека.
Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
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В этом сезоне Карни Чуквуемека принял участие лишь в пяти матчах за "Челси" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 130 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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