  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Два итальянских топ-клуба следят за талантливым хавбеком Челси
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два итальянских топ-клуба следят за талантливым хавбеком Челси

Италия
Обновлено

Игрок может покинуть английский чемпионат

Два итальянских топ-клуба следят за талантливым хавбеком Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два итальянских топ-клуба внимательно наблюдают за талантливым 21-летним полузащитником "Челси".

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, "Наполи" проявил конкретный интерес к Карни Чуквуемеки. Лондонский клуб готов избавиться от игрока, который также открыт к переходу на правах аренды.

Читайте такжеКлючевой защитник Челси рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Известно, что "Милан" тоже контактировал с "Челси" касаемо возможного трансфера 21-летнего англичанина, однако "россонери" могут отказаться от идеи с его подписанием из-за слишком высокой цены — 30 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, "Наполи" все еще заинтересован в переходе талантливого хавбека.

Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Карни Чуквуемека принял участие лишь в пяти матчах за "Челси" во всех турнирах, проведя на поле суммарно 130 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Довбик полностью готов к дерби Ромы с Лацио
yellow-arrow
Один из аутсайдеров АПЛ хочет усилить оборону своей команды игроком из Серии А
yellow-arrow
Снова все то же. В Италии пишут, что Судаков все еще интересен Наполи
Челси (Лондон) Наполи Милан Карни Чуквуемека
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости