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Милан заинтересован в подписании перспективного полузащитника сборной Италии
Молодой талант недавно продлил контракт со своим клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" заинтересован в подписании перспективного 23-летнего полузащитника "Торино" и сборной Италии, который недавно продлил контракт со своим клубом.
Сообщается, что Самуэле Риччи все еще остается в списке целей "Милана". На данный момент не было конкретных шагов со стороны руководства "россонери", но они провели встречу с агентом игрока.
Несмотря на то, что Риччи продлил контракт с "Торино", ему известно об интересе со стороны "Милана", поэтому продолжение сотрудничества с нынешним клубом было жестом признания его важности. Отмечается, что стороны также заключили устное джентльменское соглашение, согласно которому "Торино" позволит ему уйти, как только получит предложение от другого клуба на сумму от 25 миллионов евро.
Несколько английских топ-клубов также проявляют интерес к итальянцу. Ранее появлялась информация о желании "Манчестер Сити" и "Арсенала" бороться за его трансфер.
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В этом сезоне Самуэле Риччи провел 20 игр в составе "Торино" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.
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