Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Довбика хочет подписать полузащитника Интера
Римляне стремятся вернуть в клуб своего воспитанника
"Рома" намерена подписать полузащитника миланского "Интера" и сборной Италии.
По информации от Sky Sport Italia, 25-летний хавбек "нерадзурри" Давиде Фраттези является одной из главных трансферных целей "джалороси" в январское окно. Считается, что итальянец недоволен количеством игрового времени в команде, поэтому он готов выслушать предложение от "Ромы". Однако его переход в этом месяце является маловероятным.
Напомним, что Фраттези присоединился к "Интеру" летом 2023 года на правах аренды из "Сассуоло", а прошлым летом он стал полноценным игроком миланского клуба, который заплатил «"ерно-зеленым" за него около 32 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Давиде Фраттези принял участие в 21 матче "Интера" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Защитник Руха присоединился к Динамо
- Очередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Довбик провел личный разговор с Раньери - подробности
- Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына