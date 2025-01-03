Команда Довбика хочет подписать полузащитника Интера

"Рома" намерена подписать полузащитника миланского "Интера" и сборной Италии.

По информации от Sky Sport Italia, 25-летний хавбек "нерадзурри" Давиде Фраттези является одной из главных трансферных целей "джалороси" в январское окно. Считается, что итальянец недоволен количеством игрового времени в команде, поэтому он готов выслушать предложение от "Ромы". Однако его переход в этом месяце является маловероятным.

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Напомним, что Фраттези присоединился к "Интеру" летом 2023 года на правах аренды из "Сассуоло", а прошлым летом он стал полноценным игроком миланского клуба, который заплатил «"ерно-зеленым" за него около 32 миллионов евро.

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В этом сезоне Давиде Фраттези принял участие в 21 матче "Интера" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.