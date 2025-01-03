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Противостояние отца и сына не получилось. Известно, почему вингер Ювентуса пропускает матч с Миланом

Италия

Игрок был в стартовой одиннадцатке бьянконери

Противостояние отца и сына не получилось. Известно, почему вингер Ювентуса пропускает матч с Миланом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер туринского "Ювентуса" Франсишку Консейсау не смог выйти в стартовом составе своей команды на полуфинальную игру за Суперкубок Италии против "Милана" из-за травмы, полученной на предматчевой разминке.

После первого тайма в этом поединке лидирует "Ювентус", а гол забил Кенан Йылдыз, который и заменил 22-летнего португальского нападающего.

Вскоре начнется вторая половина поединка между "Ювентусом" и "Миланом". Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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