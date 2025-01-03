Противостояние отца и сына не получилось. Известно, почему вингер Ювентуса пропускает матч с Миланом

Вингер туринского "Ювентуса" Франсишку Консейсау не смог выйти в стартовом составе своей команды на полуфинальную игру за Суперкубок Италии против "Милана" из-за травмы, полученной на предматчевой разминке.

После первого тайма в этом поединке лидирует "Ювентус", а гол забил Кенан Йылдыз, который и заменил 22-летнего португальского нападающего.

Вскоре начнется вторая половина поединка между "Ювентусом" и "Миланом". Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии.