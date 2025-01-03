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Аталанта хочет продлить контракт со своим хавбеком
Давиде Дзаппакоста останется в итальянском клубе еще на один сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" планирует продлить сотрудничество с правым полузащитником Давиде Дзаппакостой. Об этом сообщил Николо Скира.
По информации источника, руководство клуба решило активировать опцию продления контракта до 2026 года.
Дзаппакоста присоединился к "Аталанте" в 2021 году из "Челси" за 7 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и выдал 3 ассиста.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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