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Аталанта хочет продлить контракт со своим хавбеком

Италия
Обновлено

Давиде Дзаппакоста останется в итальянском клубе еще на один сезон

Аталанта хочет продлить контракт со своим хавбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" планирует продлить сотрудничество с правым полузащитником Давиде Дзаппакостой. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, руководство клуба решило активировать опцию продления контракта до 2026 года.

Дзаппакоста присоединился к "Аталанте" в 2021 году из "Челси" за 7 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и выдал 3 ассиста.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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