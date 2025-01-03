Аталанта хочет продлить контракт со своим хавбеком

"Аталанта" планирует продлить сотрудничество с правым полузащитником Давиде Дзаппакостой. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, руководство клуба решило активировать опцию продления контракта до 2026 года.

Дзаппакоста присоединился к "Аталанте" в 2021 году из "Челси" за 7 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 3 гола и выдал 3 ассиста.