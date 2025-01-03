Суперкубок Италии. Ювентус - Милан 1:2. Первый тайм Фонсеки, второй - Консейсау

Суперкубок Италии. Полуфинал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Ювентус" - "Милан" 1:2

Голы: Йилдиз 21 - Пулишич 71 (пен.), Гатти 75 (автогол)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, МакКенни (Веа 86), Локателли (Фаджоли 86), К. Тюрам (Луис 79), Йилдиз, Коопмейнерс, Мбангула (Камбиазо 65), Влахович (Н. Гонсалес 65)

"Милан": Маньян, Рояль (Габбия 82), Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Беннасер (Муса 54), Пулишич, Рейндерс, А. Хименес (Абрахам 61), Мората (Ф. Терраччьяно 82)

Предупреждения: МакКенни 45+1 - Рояль 79, Пулишич 82

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Смена тренера в который раз сработала. После постоянных потерь очков в лиге (две победы в семи матчах), протестов болельщиков, их обвинений в адрес игроков и руководства клуба в отсутствии чести, гордости, компетентности, амбиций, после сумбурного скандального увольнения Паулу Фонсеки "Милан" приехал на первый матч под руководством Сержиу Консейсау. И выиграл его.

В первом тайме на поле сегодня все еще пребывали кризисные "россонери". Не находящие свой путь, не понимающие вообще, что делать. Ленивые, растерянные. Они нанесли лишь два удара по воротам до перерыва, ни одного - в створ. Но во втором тайме команда вспомнила о гордости, чести, переключилась, заиграла быстро, зло, агрессивно, вертикально, как любит Консейсау. И добыла камбек.

Разумеется, им облегчил жизнь соперник. "Ювентус" в свою очередь буксует. Проиграл лишь в одном матче из предыдущего 31-го во всех турнирах, но выдал слишком много ничьих в них. В лиге - в пяти из последних шести, в 11-ти из 18-ти с начала сезона. Причем не банальные ничьи, а с потерями преимущества в счете. Как дважды против "Фиорентины" в последнем туре Серии А в воскресенье.

Он мог считаться фаворитом нынешнего матча. И из-за проблем "Милана", и из-за своей истории. Истории побед в кубковых турнирах, лидерства по выигранным Кубкам и Суперкубкам Италии. Конкретно у "россонери" он выиграл семь из восьми предыдущих противостояний на вылет. Но то был другой "Ювентус", который умел герметично удержать преимущество в счете. Нынешний не умеет.

Нынешний вообще не умеет обороняться, ведь в четвертый раз за последний месяц пропустил два мяча. Причем на ровном месте, привезя себе пенальти и автогол.

В четырех предыдущих очных матчах были забиты лишь два мяча. В двух предыдущих - ни одного. Предыдущий, 23-го ноября в лиге, был тошнотворным зрелищем, за которое нужно снимать очки. Сегодня в первом тайме команды выдавали такое же. Даже ударов по воротам нанесли меньше, чем тогда - 5:6. Обе просто перекатывали мяч. Особенно "Милан" с его 58-ю процентами владения.

"Ювентус" все же однажды проснулся. Мбангула и Йилдиз не ожидались в стартовом составе. Но появились. Причем второй в последний момент заменил травмированного сына Сержиу Консейсау Франсишку. Выйдя на непривычный для себя правый фланг. Там он и получил пас вразрез от первого слева направо. Оборона "Милана" развалилась, и Кенан мощно пробил под перекладину.

Второй тайм был уже совсем иным. Очень быстрым, динамичным, интересным, без центра поля. С 16-ю ударами по воротам. Сразу же Йилдиз замкнул чуть неточно, затем покатил Влаховичу, но и тот не попал. Вскоре "Милан" начал перехватывать инициативу. Угловой прискакал к Тео Эрнандесу, а тот с семи метров без помех умудрился не попасть в ворота. Удар Рейндерса издали взял Ди Грегорио.

Замены точно повлияли. Тьяго Мотта практически заменил форварда Влаховича на защитника Камбиазо, а вот Консейсау выпустил форварда Абрахама вместо вингера. Выпустил и Мусу. Тот промчал справа, простреливал на Абрахама, и мяч срезался от Гатти в ворота. А еще до этого воспитанник "Милана" Локателли в безобидной ситуации заехал сзади по ноге Пулишичу и привез пенальти.

"Милан" возвращается в финал Суперкубка после годичного перерыва. Там он, как и в 2023-ем году, сыграет с "Интером". "Ювентус" же не в финале этого турнира с 2022-го года, и ему вообще есть о чем подумать. Слишком много тревожных сигналов.