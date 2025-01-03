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Наполи стремится продлить контракт со своим ключевым полузащитником
Итальянский клуб может воспользоваться опцией в соглашении футболиста
Фото: calcionapolitv.it
"Наполи" хочет продлить сотрудничество с ключевым полузащитником команды, воспользовавшись опцией продления его контракта на еще один год, то есть до 2028 года.
Как сообщил Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, в последние дни представители неаполитанского клуба начали процесс переговоров с окружением 30-летнего словака.
Отмечается, что продление его контракта является приоритетной задачей для "партенопейцев" после того, как им удастся официально заключить новое соглашение с вратарем Алексом Меретом. Главный тренер "Наполи" Антонио Конте доволен выступлениями обоих футболистов в текущей кампании.
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В этом сезоне Станислав Лоботка провел 17 игр за "Наполи" во всех турнирах, отдав две голевые передачи.
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