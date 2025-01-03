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Тренер Милана, вингер Юве. ВИДЕО теплой встречи Сержиу Консейсау с сыном после полуфинала Суперкубка Италии

Италия
Обновлено

Эпизод попал в объектив телекамер

Тренер Милана, вингер Юве. ВИДЕО теплой встречи Сержиу Консейсау с сыном после полуфинала Суперкубка Италии

Фото з вільних джерел

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Теплая встреча наставника "Милана" и его сына, который играет за "Ювентус", после полуфинальной игры за Суперкубок Италии попала в прямую трансляцию.

Главный тренер "россонери" Сержиу Консейсау после победы над туринским коллективом (1:2) в полуфинальном матче за Суперкубок Италии пересекся на футбольном поле со своим сыном, Франсишку Консейсау, выступающим в составе "бьянконери", крепко его обняв.

Напомним, что Консейсау-младший не смог принять участие в этом матче, несмотря на попадание в стартовую одиннадцатку Тьяго Мотты, ведь он получил повреждение во время предматчевой разминки.

Также добавим, что в финальном матче за Суперкубок Италии мы увидим миланское дерби, ведь между собой встретятся "Милан" и "Интер". Этот матч состоится в понедельник, 6-го января. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

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Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Сержиу Консейсау Милан Франсишку Консейсау
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Источник:
Мегого
Опубликовал: Андрей Журба
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