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Россонери вышли в финал Суперкубка Италии. Ювентус - Милан 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Второй тайм изменил ход игры

Россонери вышли в финал Суперкубка Италии. Ювентус - Милан 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

3 января состоялся матч полуфинала Суперкубка Италии, где "Ювентус" уступил "Милану" со счетом 1:2.

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В первой половине матча лидировали "бьянконери", но "россонери" после перерыва полностью изменили ход встречи.

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Суперкубок Италии. Полуфинал
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"
"Ювентус" - "Милан" 1:2
Голы: Йылдиз 21 - Пулишич 71 (пен.), Гатти 75 (ГВВ)

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