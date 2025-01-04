"Абсурд". Гасперини - о судействе в матче Суперкубка Италии

Недавно прошел полуфинал в рамках Суперкубка Италии, в котором встретились "Интер" и "Аталанта". Матч выиграли хозяева со счётом 2:0.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу игры. Особенно он выделил судейскую бригаду.