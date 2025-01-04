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"Абсурд". Гасперини - о судействе в матче Суперкубка Италии
Раскритиковал голы Дензела Думфриса
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно прошел полуфинал в рамках Суперкубка Италии, в котором встретились "Интер" и "Аталанта". Матч выиграли хозяева со счётом 2:0.
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу игры. Особенно он выделил судейскую бригаду.
"Были неудачные эпизоды... Например, первый гол "Интера" – абсурд. Углового удара не должно было быть. У де Врея был офсайд перед Карнезекки, а Скальвини не смог прыгнуть, потому что на нем был чистый фол", – цитирует слова Гасперини. La Gazzetta dello Sport.
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