  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Абсурд". Гасперини - о судействе в матче Суперкубка Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Абсурд". Гасперини - о судействе в матче Суперкубка Италии

Италия

Раскритиковал голы Дензела Думфриса

"Абсурд". Гасперини - о судействе в матче Суперкубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно прошел полуфинал в рамках Суперкубка Италии, в котором встретились "Интер" и "Аталанта". Матч выиграли хозяева со счётом 2:0.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу игры. Особенно он выделил судейскую бригаду.

"Были неудачные эпизоды... Например, первый гол "Интера" – абсурд. Углового удара не должно было быть. У де Врея был офсайд перед Карнезекки, а Скальвини не смог прыгнуть, потому что на нем был чистый фол", – цитирует слова Гасперини. La Gazzetta dello Sport.

Читайте такжеСуперкубок Италии. Интер - Аталанта 2:0. Не 4:0, но победа на классе
По теме
yellow-arrow
Тренер Ювентуса: Милан не должен был выиграть матч, сделав на поле так мало
yellow-arrow
Фиорентина - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.01.2025
yellow-arrow
Россонери вышли в финал Суперкубка Италии. Ювентус - Милан 1:2. Обзор матча и видео голов
Джан Пьеро Гасперини Суперкубок Италии Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gazzetta.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости