Тренер Ювентуса: Милан не должен был выиграть матч, сделав на поле так мало

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал поражение своей команды в матче полуфинала Суперкубка Италии против "Милана".

“Мы точно не можем быть удовлетворены тем, что мы сделали, особенно в первом тайме, тогда как во втором нам также не удалось реализовать шансы окончательно завершить игру. “Милан” также сделал очень мало, поэтому они не должны были выиграть игру, сделав именно это.

Это важное поражение, да, потому что это была игра, где у нас была очень большая возможность выйти в финал. Это разочаровывает, я чувствую, что у нас был большой, большой шанс победить “Милан”, но мы не смогли этого сделать.

Нам нужно улучшить наш характер, потому что мы контролировали игру, создавали моменты, чтобы окончательно завершить игру, но не делали этого. Характер вступает в игру, когда случается отрицательный инцидент, и вы должны уметь отреагировать. На первый негативный инцидент сегодня мы не отреагировали и упустили возможность сыграть в финале, которая в течение 70 минут была полностью в наших руках”, – сказал наставник.