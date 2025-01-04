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Интер активирует опцию продление контракта с ключевым защитником

Италия
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Опытный игрок остается в команде

Интер активирует опцию продление контракта с ключевым защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" активирует опцию продления контракта с центральным защитником Стефаном Де Вреем. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущее соглашение рассчитано до конца этого сезона. Новый контракт будет действовать до лета 2026 года.

На счету Де Врея 19 матчей за “Интер” в этом сезоне во всех турнирах. В частности, 13 – в Серии А и пять – в Лиге чемпионов.

Нидерландец присоединился к миланцам летом 2018 года на правах свободного агента. До этого он выступал за "Лацио". В общей сложности он провел 255 матчей и завоевал семь трофеев.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего защитника в семь миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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