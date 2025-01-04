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Тренер Милана: Я здесь не для того, чтобы заводить друзей, а чтобы побеждать
Состоялся жесткий разговор в перерыве поединка с "Ювентусом"
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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал победный матч полуфинала Кубка Италии против "Ювентуса".
“Футбол – это страсть и волнение, это отличные моменты.
Мои игроки заслужили эту победу во втором тайме, тогда как в первом я видел тот самый "Милан", который играл несколько недель назад, с игроками, которые сомневались в обороне, слишком устали двигать мячом и неправильно определяли время прессинга.
В перерыве мы сменили несколько вещей, посмотрели друг другу в глаза, и игроки должны были понять, что им нужно сделать, чтобы выиграть игру. Им нужно было сделать то, что мы подготовили, тогда это моя ответственность, если мы проигрываем со счетом 2-0 или 3-0, поэтому они были действительно мужественны во втором тайме, и он был совершенно иным, чем в первом”, – сказал португалец.
Также он рассказал, как он реагировал в перерыве на игру команды в первом тайме.
“За эти пять минут в раздевалке я точно не целовал и не обнимал команду. На самом деле я очень разозлился, потому что они не сделали того, о чем я просил или готовил. Я вижу группу игроков, которые скромны, иногда им не хватает решимости идти дальше, но это может прийти со временем.
Игрокам нужно доброе слово, но иногда и суровое слово. Скажу честно, я не лучший тренер, который любит обнимать и успокаивать своих игроков, я, как правило, злюсь больше, чем что-либо другое.
Для этой команды важно упорно работать, иметь много положительной энергии и вместе искать свои цели, потому что у них есть качество. Я счастлив, что группа приняла мое сообщение, признала, что я не тренер, который так много улыбается, потому что я здесь не для того, чтобы заводить друзей, я здесь чтобы побеждать”, – добавил Консейсау.
Матч против "Ювентуса" стал дебютным для португальца во главе "россонери". Следующий поединок "Милан" проведет 6 января с "Интером" в решающем за Суперкубок матче.
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