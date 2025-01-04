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Фиорентина - Наполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Начало в 19:00

Фиорентина - Наполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня подопечные Антонио Конте отправляются во Флоренцию, чтобы противостоять "Фиорентине". Сейчас "голубые" занимают второе место в Серии А, а их соперники разместились на 5-й строчке.

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В последние недели команды несколько ослабли. Обе вылетели из Кубка Италии. "Фиорентина" прервала свою серию побед в лиге и начала серию поражений, а "Наполи" в последних восьми матчах лиги победил с разницей свыше одного мяча только один раз. Совсем скоро мы узнаем, какая команда собраннее.

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Серия А. 19-й тур
"Фиорентина" - "Наполи"
4 января, 19:00
Телетрансляция - Megogo Футбол 2

Трансляция матча
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Прямая трансляция Фиорентина - Наполи
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