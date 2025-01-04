Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан не будет продавать своего центрбека: новый тренер решил оставить его в команде
Несмотря на заинтересованность других клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник “Милана” Фикайо Томори останется в клубе. Об этом сообщает Николо Скира.
Новоиспеченный главный тренер Сержиу Консейсау очень ценит англичанина. Поэтому "россонери" сохранят защитника и не будут вести переговоры с клубами, заинтересованными в услугах Томори. К примеру, это был "Ювентус".
В конце октября Фикайо потерял место в стартовом составе "Милана". В общей сложности на его счету девять матчей в Серии А, пять в Лиге чемпионов и один в Кубке Италии.
Также вчера Томори сыграл все 90 минут в полуфинале Суперкубка Италии против "Ювентуса". Это был дебютный матч Консейсау.
Контракт англичанина с “Миланом” рассчитан до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере
- Сыч отказался проходить просмотр в Динамо. У него было своё требование, – инсайдер
- В Эпицентре рассказали, где планируют играть в случае выхода в УПЛ
- Златан Ибрагимович извинился перед Паулу Фонсекой и болельщиками Милана
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына