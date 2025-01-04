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Милан не будет продавать своего центрбека: новый тренер решил оставить его в команде

Италия

Несмотря на заинтересованность других клубов

Милан не будет продавать своего центрбека: новый тренер решил оставить его в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник “Милана” Фикайо Томори останется в клубе. Об этом сообщает Николо Скира.

Новоиспеченный главный тренер Сержиу Консейсау очень ценит англичанина. Поэтому "россонери" сохранят защитника и не будут вести переговоры с клубами, заинтересованными в услугах Томори. К примеру, это был "Ювентус".

В конце октября Фикайо потерял место в стартовом составе "Милана". В общей сложности на его счету девять матчей в Серии А, пять в Лиге чемпионов и один в Кубке Италии.

Также вчера Томори сыграл все 90 минут в полуфинале Суперкубка Италии против "Ювентуса". Это был дебютный матч Консейсау.

Контракт англичанина с “Миланом” рассчитан до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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Сержиу Консейсау Милан Фикайо Томори
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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