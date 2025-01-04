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"Грязную Ла Лигу". Комментаторы Реал Мадрид ТВ высказались обо всех хейтерах мадридского клуба
Не боятся делиться мнениями
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 3 января, состоялся перенесенный матч 12-го тура между мадридским "Реалом" и "Валенсией". Команда Карло Анчелотти проигрывала до 80-й минуты, после чего "сливочные" сделали камбэк.
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Сначала забил Лука Модрич на 85-й минуте, а затем Джуд Беллингем на 90+6-й минуте.
Во время трансляции матча на официальном "Реал Мадрид ТВ" комментаторы сказали:
"Только "Реал" может справиться с этим, с целой системой. Мы победили "Валенсию", технический комитет судей Испании и эту грязную Ла Лигу. Против всего и всех. Сегодня мы победили Клоса Гомеса и Негрейра".
В данный момент никто из Примеры не прокомментировал высказывания комментаторов от "Реала".
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