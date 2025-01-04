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"Грязную Ла Лигу". Комментаторы Реал Мадрид ТВ высказались обо всех хейтерах мадридского клуба

Италия

Не боятся делиться мнениями

"Грязную Ла Лигу". Комментаторы Реал Мадрид ТВ высказались обо всех хейтерах мадридского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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В пятницу, 3 января, состоялся перенесенный матч 12-го тура между мадридским "Реалом" и "Валенсией". Команда Карло Анчелотти проигрывала до 80-й минуты, после чего "сливочные" сделали камбэк.

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Сначала забил Лука Модрич на 85-й минуте, а затем Джуд Беллингем на 90+6-й минуте.

Во время трансляции матча на официальном "Реал Мадрид ТВ" комментаторы сказали:

"Только "Реал" может справиться с этим, с целой системой. Мы победили "Валенсию", технический комитет судей Испании и эту грязную Ла Лигу. Против всего и всех. Сегодня мы победили Клоса Гомеса и Негрейра".

В данный момент никто из Примеры не прокомментировал высказывания комментаторов от "Реала".

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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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