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Быстрее был только Балотелли. Вингер Ювентуса забил особый гол в Суперкубке Италии
Но это не помогло его команде пройти дальше
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче полуфинала Суперкубка Италии "Ювентус" проиграл "Милану" со счетом 1:2. Единственный гол в составе "бьянконерри" забил Кенан Йылдиз, который на 21 минуте открыл счет мячамв поединке.
Как сообщает Opta, турок стал вторым самым молодым автором гола в истории Суперкубка Италии. Он оформил взятие ворот в возрасте 19 лет и 244 дня.
Скорее, это сделал только один футболист: Марио Балотелли. В августе 2008 года нападающий тогда еще "Интера" забил в ворота "Ромы" в возрасте 18 лет и 12 дней.
Отметим, что последний раз "Ювентус" выигрывал Суперкубок Италии в 2021 году. С тех пор команда дважды принимала участие в розыгрыше этого трофея, однако в обоих случаях терпела неудачу.
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