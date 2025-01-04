Быстрее был только Балотелли. Вингер Ювентуса забил особый гол в Суперкубке Италии

В матче полуфинала Суперкубка Италии "Ювентус" проиграл "Милану" со счетом 1:2. Единственный гол в составе "бьянконерри" забил Кенан Йылдиз, который на 21 минуте открыл счет мячамв поединке.

Как сообщает Opta, турок стал вторым самым молодым автором гола в истории Суперкубка Италии. Он оформил взятие ворот в возрасте 19 лет и 244 дня.

Скорее, это сделал только один футболист: Марио Балотелли. В августе 2008 года нападающий тогда еще "Интера" забил в ворота "Ромы" в возрасте 18 лет и 12 дней.

Отметим, что последний раз "Ювентус" выигрывал Суперкубок Италии в 2021 году. С тех пор команда дважды принимала участие в розыгрыше этого трофея, однако в обоих случаях терпела неудачу.