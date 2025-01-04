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Экс-полузащитник Ювентуса раскритиковал нынешнего тренера команды
С эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник "Ювентуса" раскритиковал нынешнего тренера команды Тьяго Мотту
Алессио Таччиарди эмоционально высказался о тренере "старой сеньоры", сказав, что у Мотты нет стремления к победе команды.
"Ювентус" проиграл, потому что у Тьяго Мотты нет одержимости выигрывать матчи. Мы снова увидели, как "Ювентус" контролирует игру в течение 60 минут, прежде чем ошибка позволила соперникам вернуться.
"Ювентус" играет, контролирует, доминирует, но часто упускает свое преимущество. - сказал Таччиарди.
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Напомним, "Ювентус" проиграл "Милану" в полуфинале Суперкубка со счётом 1:2. Причём, до 70-й минуты "старая синьора" лидировала в матче.
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