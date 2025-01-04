Экс-полузащитник "Ювентуса" раскритиковал нынешнего тренера команды Тьяго Мотту

Алессио Таччиарди эмоционально высказался о тренере "старой сеньоры", сказав, что у Мотты нет стремления к победе команды.

"Ювентус" проиграл, потому что у Тьяго Мотты нет одержимости выигрывать матчи. Мы снова увидели, как "Ювентус" контролирует игру в течение 60 минут, прежде чем ошибка позволила соперникам вернуться.

"Ювентус" играет, контролирует, доминирует, но часто упускает свое преимущество. - сказал Таччиарди.