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Рома показала заявку на матч с Лацио. Известно, сможет ли сыграть Довбик

Италия

Матч состоится 5 января в 21:45

Рома показала заявку на матч с Лацио. Известно, сможет ли сыграть Довбик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Рома" показала заявку на матч с "Лацио".

"Рома" возьмёт на матч Серии А 24 футболиста. Артём Довбик попал в заявку.

Артём Довбик провёл в Серии А 16 матчей из 18. Украинец постоянно выходит с первых минут. Лишь в матче против "Комо" Довбик вышел с первых минут второго тайма.

Нападающий в Серии А отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

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До матча "Рома" занимает 10-е место с 20-ю очками, "Лацио" - четвёртый с 35-ю набранными баллами.

Матч "Рома – Лацио" состоится 5 января в 21:45.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Владислав Прийменко
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