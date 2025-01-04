Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома показала заявку на матч с Лацио. Известно, сможет ли сыграть Довбик
Матч состоится 5 января в 21:45
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" показала заявку на матч с "Лацио".
"Рома" возьмёт на матч Серии А 24 футболиста. Артём Довбик попал в заявку.
???? I nostri convocati per il Derby#ASRoma pic.twitter.com/YGmfVsOU8N— AS Roma (@OfficialASRoma) January 4, 2025
Артём Довбик провёл в Серии А 16 матчей из 18. Украинец постоянно выходит с первых минут. Лишь в матче против "Комо" Довбик вышел с первых минут второго тайма.
Нападающий в Серии А отметился 5-ю голами и тремя ассистами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До матча "Рома" занимает 10-е место с 20-ю очками, "Лацио" - четвёртый с 35-ю набранными баллами.
Матч "Рома – Лацио" состоится 5 января в 21:45.
Популярное сейчас
- Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В состоянии киевлян отсутствует Шепелев
- Месси назвал вратаря, который был лучшим в его карьере
- Сыч отказался проходить просмотр в Динамо. У него было своё требование, – инсайдер
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина