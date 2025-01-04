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Тоттенхэм провёл шесть домашних матчей в Премьер-Лиге без побед подряд впервые с сезона 1993/94
Антирекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" не побеждает шесть домашних матчей подряд в Премьер-Лиге впервые с сезона 1993/94.
Матч против "Ньюкасла" стал шестым не выигранным домашним поединком для лондонского клуба (1:2). До этого "Тоттенхэм" проигрывал "Ипсвичу" (1:2), "Челси" (3:4), "Ливерпулю" (3:6).
Также у лондонского клуба были ничьи против "Фулхэма" (1:1) и "Вулверхэмптона" (2:2).
В последний раз "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге побеждал дома "Астон Виллу" 3 ноября (4:1).
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К слову, "шпоры" не выиграли шесть матчей подряд в сезоне 1993/94. Тогда "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге занял 15-е место.
Сейчас "Тоттенхэм" занимает 12-е место в Премьер-Лиге, набрав 24 очка в 20-ти играх.
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