Тоттенхэм провёл шесть домашних матчей в Премьер-Лиге без побед подряд впервые с сезона 1993/94

"Тоттенхэм" не побеждает шесть домашних матчей подряд в Премьер-Лиге впервые с сезона 1993/94.

Матч против "Ньюкасла" стал шестым не выигранным домашним поединком для лондонского клуба (1:2). До этого "Тоттенхэм" проигрывал "Ипсвичу" (1:2), "Челси" (3:4), "Ливерпулю" (3:6).

Также у лондонского клуба были ничьи против "Фулхэма" (1:1) и "Вулверхэмптона" (2:2).

В последний раз "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге побеждал дома "Астон Виллу" 3 ноября (4:1).

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К слову, "шпоры" не выиграли шесть матчей подряд в сезоне 1993/94. Тогда "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге занял 15-е место.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 12-е место в Премьер-Лиге, набрав 24 очка в 20-ти играх.