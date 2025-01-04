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Серия А. Венеция продолжает набирать очки, но и продолжает оставаться в зоне вылета

Италия
Обновлено

Лишь ничья дома

Серия А. Венеция продолжает набирать очки, но и продолжает оставаться в зоне вылета

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 19-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Эмполи" 1:1

Голы: Похьянпало 5 - Эспозито 32

"Венеция" удержала на посту своего тренера Эусебио Ди Франческо и оставила серию из четырех поражений в лиге далеко позади. В последних пяти турах, включая отчетный матч, она проиграла лишь однажды - "Наполи" в гостях в предыдущем туре со счетом 0:1, до того сыграла в гостях 2:2 с "Ювентусом". Но и выиграла за это время лишь однажды. Потому и до сих пор в зоне вылета.

"Эмполи" шел в противоположном направлении - одно поражение в пяти турах, затем три поражения подряд. Хотя четвертого подряд он не допустил. Именно сегодня. Потому и остается на ощутимом расстоянии над зоной вылета. Больше ему и не нужно. Место в Топ-5 после первых туров сезона осталось в прошлом как приятное воспоминание, и не более того.

Уже в дебюте вратарь "Эмполи" Васкес пробил в форварда соперников Похьянпало. От того мяч и залетел в ворота. Вратарь "Венеции" Станкович вскоре сделал похожий подарок, но его спас защитник Идзес на линии ворот. Далее оба вратаря уже играли четко, отбивая мячи. Но Станкович все же пропустил. Форвард Коломбо оттеснил защитников и покатил прострел на Эспозито.

Далее оба вратаря продолжали работать. Станкович - больше, в частности, вытаскивая удар с рикошетом и ногой - удар в упор. "Эмполи" выиграл матч по ударам по воротам со счетом 18:8, в створ - 6:3. Но по голам выиграть не сумел.

"Венеция" на 18-ом месте, то есть в зоне вылета. "Эмполи" - на 11-ом в шести очках над ней.

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