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Серия А. Фиорентина - Наполи 0:3. Неожиданно легко
Подопечные Антонио Конте на первом месте
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Серия А. 19-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Наполи" 0:3
Голы: Нерес 29, Лукаку 54 (пен.), МакТоминей 68
"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Морено (Кольпани 59), Паризи (Гозенс 59), Адли (Катальди 79), Мандрагора (Ричардсон 73), Бельтран (Куаме 79), Соттил, Кен
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Распадори 88), Лоботка (Гилмор 88), Ангисса, МакТоминей, Нерес (Нгонг 86), Лукаку (Симеоне 73), Спинаццола (Мадзокки 86)
Предупреждениe: Ди Лоренцо 39
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
Как-то слишком легко получилось. Соперничество "Фиорентины" и "Наполи" принципиальное, отношения между болельщиками команд плохие, предыдущие два очных матча лиги во Флоренции завершились ничьими, предыдущий очный матч лиги в Неаполе вообще выиграли флорентийцы. Но сегодня неаполитанцы справились без проблем, причем даже не показав почти ничего особенного.
Неаполитанцы вообще в последнее время не показывают ничего особенного. В предыдущих восьми матчах лиги побеждали с разницей более одного мяча лишь однажды. Да и тогда, в Удине, было трудно, пришлось устраивать камбек с 0:1 на 3:1. Другие команды Топ-7 в последних четырех матчах в лиге не переигрывали вообще - две ничьи и два поражения. Но сегодня их прорвало.
Дело, пожалуй, в форме "Фиорентины". Серия из восьми побед в лиге, первая для нее с 1960-го года, сменилась серией из четырех матчей лиги без побед, если считать и сегодняшний - три поражения и ничья, добытая на 87-ой минуте. Сегодня от отчаяния Раффаэле Палладино даже вернулся к игре в три центральных защитника, которая не работала в начале сезона. Не сработала и сейчас.
Начали "фиалки" как раз мощно, давили в первые десять минут. Но создали лишь неточные удары. Затем уже "везувиани" давили, причем эффективнее. Оливера забил из офсайда. Леонардо Спинаццола, игравший сегодня левого вингера из-за травмы Хвичи Кварацхелии, пробил в ближний угол, где был вратарь. Правый вингер Нерес, заменявший травмированного Политано, пробивал неточно.
В итоге Нерес забил. В 35-ти метрах от ворот Лукаку, находясь спиной к ним, отдал ему пас, Давид начал прорыв и на дриблинге и на мощи мимо защитников, прорвался в правую часть штрафной и пробил правой мощно в ближний угол под перекладину. Де Хеа не мог отбить. Первый гол бразильца с четвертого октября.
"Фиорентина" вернула давление, пыталась сравнять. Сравняла, когда Кен принял навес Соттила, развернулся и забил. Но после долгих совещаний и проверок ВАР было замечено, что при приеме мяч попал в руку Мойзе. Гол был справедливо отменен. Что лишь подогрело возмущение болельщиков, игроков и Палладино, постоянно жаловавшихся арбитру на каждую мелочь. Вместо того, чтобы играть.
Второй тайм хозяева также начали хорошо. Но Соттил подскользнулся и пробил слабо. А у своих ворот защитник Морено в первом матче за клуб пытался спасти от аута, потерял мяч и сбил Ангиссу. Лукаку, не реализовавший пенальти в предыдущем туре, на этот раз реализовал.
Через восемь минут после гола Ромелу "Фиорентина" могла вернуться в игру. Но невероятным образом не забила. Мерет тащил, Ррахмани тащил, Бельтран еще раз добивал, но неточно. А на 68-ой Додо подскользнулся, Ангисса прорвался слева, прострелил, Комуццо был первым, но не сумел укротить мяч. Тот отскочил к МакТоминею, а Скотт хладнокровно метров с 12-ти положил под стойку.
При всех проблемах "Наполи" выигрывает четвертый матч лиги подряд и шестой из семи последних и на всех полях, и в гостях. Не пропускает в шестом из девяти последних гостевых. Он выходит на первое место в лиге, пусть и отыграл больше матчей, чем "Аталанта" и "Интер". А "Фиорентина" с одним очком в последних четырех турах опускается на шестое место. Ей нужно собраться.
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