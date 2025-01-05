Ювентус снял вето на трансфер со своей драгоценной звезды

Нападающий "Ювентуса" больше не прикосновен к переходу в другой клуб. Об этом сообщает Николо Скира.

"Бьянконери" сняли вето на трансфер серба. Пока нет никаких договоренностей о продлении контракта, который завершается летом 2026 года.

"Ювентус" готов рассмотреть предложения по нападающему в течение следующих месяцев.

Влахович присоединился к туринскому клубу в январе 2022 года. "Фиорентина" получила за нападающего 83,5 млн евро.

С того момента он провел в составе "Ювентуса" 124 матча, отличившись 53 голами и 11 результативными передачами. В частности, в текущем сезоне на его счету 12+2 в 23 поединках во всех турнирах.

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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 60 млн евро. Он является самым дорогим футболистом “Ювентуса” на пару с центрбеком Бремером.