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Сампдория устроила перфоманс в память о бывшем нападающем клуба. Видео

Италия

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Сампдория устроила перфоманс в память о бывшем нападающем клуба. Видео

Фото - скріншот відео

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Итальянская "Сампдория" устроила перфоманс в память о бывшем нападающем клуба.

Болельщики украсили городскую набережную в честь Джанлуки Виалли. На мосту повесили шарфы и форму. Стены украсили именем нападающего и баннером в его честь. На буквы имени повесили фотографии футболиста.

Также на плитах разместили цитаты нападающего. Клуб выложил видео перфоманса

Джанлука Виалли представлял "Сампдорию" с 1984 – 1992 год. Он сыграл 328 матчей за клуб, в которых забил 141 гол и отдал 19 голевых передач.

6 января 2023 года Виалли скончался в возрасте 58 лет.

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Джанлука Виалли Сампдория (Генуя)
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Источник:
Sampdoria
Опубликовал: Владислав Прийменко
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