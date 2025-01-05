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Сампдория устроила перфоманс в память о бывшем нападающем клуба. Видео
6 января будет годовщина, как его не стало
Фото - скріншот відео
Итальянская "Сампдория" устроила перфоманс в память о бывшем нападающем клуба.
Болельщики украсили городскую набережную в честь Джанлуки Виалли. На мосту повесили шарфы и форму. Стены украсили именем нападающего и баннером в его честь. На буквы имени повесили фотографии футболиста.
Также на плитах разместили цитаты нападающего. Клуб выложил видео перфоманса
♾️ＬＶ９♾️— U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 5, 2025
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Джанлука Виалли представлял "Сампдорию" с 1984 – 1992 год. Он сыграл 328 матчей за клуб, в которых забил 141 гол и отдал 19 голевых передач.
6 января 2023 года Виалли скончался в возрасте 58 лет.
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