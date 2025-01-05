Пиоли назвал игрока Милана, который может стать обладателем Золотого мяча

Бывший главный тренер "Милана" Стефано Пиоли в интервью прокомментировал сильные стороны футболистов "Россонери", а также руководства клуба периода самого Пиоли.

“Мальдини и Массара? Двое честных и очень компетентных людей. Даже были сильные дискуссии с Паоло, потому что мы двое упрямы в своих решениях.

Тео Эрнандес? Мне никогда не приходилось подталкивать его. И назови мне только одного левого защитника в мире, умеющего вести матчи, как он.

Рейндерс? Я был очарован его элегантностью и способностью обойти соперника, не используя дриблинг. Я сделал все, чтобы получить его. Когда мы потеряли Крунича, у нас были проблемы.

Лео? Он может стать обладателем "Золотого мяча" или даже сильнее, чем сейчас”, – сказал наставник.