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Пиоли назвал игрока Милана, который может стать обладателем Золотого мяча

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Пиоли назвал игрока Милана, который может стать обладателем Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Милана" Стефано Пиоли в интервью прокомментировал сильные стороны футболистов "Россонери", а также руководства клуба периода самого Пиоли.

“Мальдини и Массара? Двое честных и очень компетентных людей. Даже были сильные дискуссии с Паоло, потому что мы двое упрямы в своих решениях.

Тео Эрнандес? Мне никогда не приходилось подталкивать его. И назови мне только одного левого защитника в мире, умеющего вести матчи, как он.

Рейндерс? Я был очарован его элегантностью и способностью обойти соперника, не используя дриблинг. Я сделал все, чтобы получить его. Когда мы потеряли Крунича, у нас были проблемы.

Лео? Он может стать обладателем "Золотого мяча" или даже сильнее, чем сейчас”, – сказал наставник.

Пиоли тренировал "Милан" с октября 2019 по июнь 2024 года, завоевав с клубом чемпионство Италии. Он возглавляет "Аль-Наср" в Саудовской Аравии.

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Стефано Пиоли Паоло Мальдини Милан Тео Эрнандес Рафаэль Леао Фредерик Массара Тейани Рейндерс
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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