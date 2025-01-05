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Милан рассматривает аренду нападающего сборной Англии
Заинтересованы в годовой аренде
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" рассматривает аренду Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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По его информации, "Милан" заинтересован в аренде нападающего сборной Англии только в том случае, если "Манчестер Юнайтед" согласится на такие условия, как:
- Аренда на год с правом выкупа.
- "МЮ" должен продолжить выплачивать значительную часть зарплаты Маркуса.
Добавим, что Рашфорд заинтересован в том, чтобы покинуть "Юнайтед".
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