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Милан рассматривает аренду нападающего сборной Англии

Италия

Заинтересованы в годовой аренде

Милан рассматривает аренду нападающего сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" рассматривает аренду Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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По его информации, "Милан" заинтересован в аренде нападающего сборной Англии только в том случае, если "Манчестер Юнайтед" согласится на такие условия, как:

  • Аренда на год с правом выкупа.
  • "МЮ" должен продолжить выплачивать значительную часть зарплаты Маркуса.

Добавим, что Рашфорд заинтересован в том, чтобы покинуть "Юнайтед".

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Манчестер Юнайтед Милан Маркус Рашфорд
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Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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