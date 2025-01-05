Милан рассматривает аренду нападающего сборной Англии

"Милан" рассматривает аренду Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "Милан" заинтересован в аренде нападающего сборной Англии только в том случае, если "Манчестер Юнайтед" согласится на такие условия, как:

Аренда на год с правом выкупа.

"МЮ" должен продолжить выплачивать значительную часть зарплаты Маркуса.

Добавим, что Рашфорд заинтересован в том, чтобы покинуть "Юнайтед".