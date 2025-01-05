Симоне Индзаги: Постараемся не повторять ошибок, допущенных в прошлом дерби

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги рассказал об ожиданиях перед миланским дерби в Суперкубке

"Дерби — захватывающее зрелище, напоминающее нам о прекрасных матчах, но также и о последнем, в котором мы потерпели заслуженное поражение. Мы постараемся не повторять этих ошибок. Победа была бы чрезвычайно важна, это был бы четвёртый подряд Суперкубок для "Интера", а победа в этом новом формате ещё более значима".

"У "Милана" есть быстрые и взрывные игроки, но мы сосредоточены на том, что нам нужно делать. Нам нужно научиться лучше владеть мячом", - сказал Индзаги.