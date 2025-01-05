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Симоне Индзаги: Постараемся не повторять ошибок, допущенных в прошлом дерби
Тренер Интера перед миланским дерби в Суперкубке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги рассказал об ожиданиях перед миланским дерби в Суперкубке
"Дерби — захватывающее зрелище, напоминающее нам о прекрасных матчах, но также и о последнем, в котором мы потерпели заслуженное поражение. Мы постараемся не повторять этих ошибок. Победа была бы чрезвычайно важна, это был бы четвёртый подряд Суперкубок для "Интера", а победа в этом новом формате ещё более значима".
"У "Милана" есть быстрые и взрывные игроки, но мы сосредоточены на том, что нам нужно делать. Нам нужно научиться лучше владеть мячом", - сказал Индзаги.
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"Он отлично организует игру, его команды никогда не сдаются. Казалось, что "Ювентус" контролировал игру, но "Милан" заслужил выход в плей-офф благодаря отличной второй половине матча", - заявил Индзаги.
Напомним, что финал Суперкубка "Интер – Милан" состоится 6 января и начнётся в 21:00 по киевскому времени.
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