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Серия А. Пятый День Сурка для Монцы
Вновь 1:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 19-й тур
Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"
"Монца" - "Кальяри" 1:2
Голы: Капрари 6 (пен.) - Зортеа 22, Пикколи 56
Удаление: Д'Амброзио 63 (М, прямая красная)
Руководству "Монцы" надоело достойно проигрывать, и после трех поражений подряд со счетом 1:2 оно уволило главного тренера Алессандро Несту. Пришел Сальваторе Боккетти - и в первых своих двух матчах проиграл с тем же счетом 1:2. Причем у него получается более издевательски, более изощренно, чем у Несты. По удалению игрока в каждом матче, в первом - пропущенный на 97-ой минуте, во втором - камбек соперника.
"Кальяри" также начинал этот матч в зоне вылета (на одно место выше, на 19-ом), также после четырех поражений подряд. Где еще брать очки, как не дома у такого соперника? И начала "Монца" как следует. Мяч попал в руку Макумбу, и Капрари реализовал пенальти. Однако далее на поле был лишь "Кальяри". Особенно - в первом тайме, с 9:3 по ударам по воротам. Во втором он получил заслуженную награду за активность.
В сущности, еще до пенальти Феличи пробивал слета и попал в каркас ворот. После Виола закручивал с линии штрафной - Турати вытащил. Зортеа мощно пробил под перекладину из-за пределов штрафной - 1:1. Пикколи получил за пределами, прорвался в штрафную и пробил в ближний угол - 2:1. Виола чуть не попал с линии штрафной. Ответил лишь Перейра выходом один-на-один - Скуффет отбил его удар.
На 63-ей минуте состоялась стычка между Д'Амброзио и Миной, первый упал, пытался встать и попал ногой в самое чувствительное место второму. Случайно или намеренно - даже как-то трудно сказать. Крайне неуклюжий момент. Но арбитр решил показать красную карточку. После чего гость Лападула еще и попадал в стойку. Хотя в самой концовке навес чуть не срезался в ворота гостей - Скуффет вытащил.
"Кальяри" выходит из зоны вылета на 17-ое место. А "Монца" остается на последнем месте в семи очках от этого 17-го.
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