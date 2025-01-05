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Довбик в дерби. Рома – Лацио: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча тура в Серии А

Италия

Главный матч воскресного вечера

Довбик в дерби. Рома – Лацио: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча тура в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В центральном поединке 19 тура чемпионата Италии состоится римское дерби: “Рома” будет принимать Лацио. В предыдущем сезоне команды обменялись минимальными победами 1:0, а больше одного гола за поединок забивали еще в марте 2022 года.

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Пока между коллективами целая пропасть в чемпионате. “Лацио” занимает четвертое место в Серии А, “Рома” идет десятой. У команд 35 и 20 очков соответственно.

Артем Довбик отметился результативными действиями в трех встречах подряд, оформив три гола и два ассиста. К этому поединку он подходит готовым, так опять ли он огорчит соперника?

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Чемпионат Италии, 19 тур

5 января, 21:45. "Олимпийский" (Рим)

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