ПСЖ и Ювентус могут оформить обмен нападающими

"Ювентус" и "Пари Сен-Жермен" рассматривает вариант обмена нападающими. Об этом сообщает Football-italia.net.

Туринцы хотят пригласить в свою команду Рендала Коло Муани, а вместо этого отдать Душана Влаховича. Ранее “Ювентус” наложил вето на продажу серба, но теперь готов отпустить его.

В январское трансферное окно Тьяго Мотта планирует обновить команду. В первую очередь речь идет об усилении оборонительного звена, а также изменениях на острие атаки. В том числе клуб рассматривает также приглашение Джошуа Зиркзе из "Манчестер Юнайтед".

Что касается Муани, то "бьянконери" готовы оформить аренду с правом выкупа. Подобную опцию предлагают "Милан", "Тоттенхэм" и "Галатасарай". Однако "Ювентус" себе может выбить преимущество в переговорах за счет Душана Влаховича.

Контракт серба рассчитан до лета 2026 года, поэтому туринцы хотели бы отпустить в ближайшие два трансферных окна для того, чтобы максимизировать его стоимость на рынке.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Коло Муани в 30 млн евро, а Душана Влаховича – в 60 млн евро.