Серия А. Рома - Лацио 2:0. Законы дерби вновь подтвердились

Серия А. 19-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио" 2:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини 10, Салемакерс 18

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс (Эль-Шаарави 67), Паредес, М. Коне, Анхелиньо, Дибала (Бальданци 74), Лоренцо Пеллегрини (Писилли 67), Довбик (Шомуродов 74)

"Лацио": Проведель, Марушич (Лаццари 79), Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини 89), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Чауна 46), Деле-Баширу (Диа 46), Дзакканьи (Нослин 89), Кастельянос

Предупреждения: Салемакерс 37, Дибала 71, Паредес 78, Ндика 90+5 - Хила 32, Дзакканьи 34, Кастельянос 41, Ровелла 54, Диа 72

Удалениe: Кастельянос 90+5 (прямая красная)

Главный арбитр: Лука Пайретто

В очередной раз подтвердился неписаный закон дерби, согласно которому, в нем побеждает команда, считающаяся перед матчем аутсайдером. В Римском дерби такое происходит особенно часто. На этот раз аутсайдером следовало считать "Рому", учитывая отставание от "Лацио" в шесть мест и 15 очков в турнирной таблице Серии А, третьего тренера в сезоне. Она и победила.

Марко Барони отметил, что в предыдущих пяти турах лиги команды были равны по очкам и вообще при Клаудио Раньери "Рома" преобразилась, вернулась. Выходит, так и есть. Кроме позора в Комо, она играет на приличном уровне, а иногда и блестяще. За последний месяц четырежды побеждала с разгромом. Сам Клаудио доволен, считает, что команда сплотилась, идет в правильном направлении.

Еще и "Лацио" одновременно начал буксовать. Серия из семи побед подряд во всех турнирах, период из 11-ти побед в 12-ти матчах остались в ноябре. Три тура лиги тому он получил 0:6 дома от "Интера", затем еле вымучил на 87-ой минуте против десятерых соперников победу в Лечче, затем выдал два совершенно разных тайма против "Аталанты" (1:1). Да и травмы начали сильно беспокоить.

Из всего этого и сложился сегодняшний результат. Вторая победа "Ромы" подряд в Римском дерби в лиге впервые с 2016-го года, третье Римское дерби в лиге подряд без ее поражений с 2018-го. Еще и два забитых мяча в Римском дерби во всех турнирах впервые после пяти матчей с 1:0, 0:1 и 0:0, а могло быть и больше. Сегодня Дерби Делла Капитале было интереснее, чем в последние годы.

Уже на первых минутах команды обменялись ударами. Проведель отбил удар Коне в нижнем углу, удар Исаксена заблокировали, а Марушич добил неточно. А вскоре Довбик принял длинный мяч в центре поля, Дибала получил, отправил на фланг, Салемакерс прострелил на линию штрафной, Пеллегрини убрал защитника и пробил в "девятку". Проведель лишь коснулся мяча кончиками пальцев.

Лоренцо не начинал матч "Ромы" в стартовом составе с ноября, а домашний - с октября, подвергался обструкции болельщиков, даже Раньери признавал, что ему нужно привести голову в порядок, практически выходить из депрессии. Говорили о его уходе в январе. Никто не ожидал его в "старте". Но капитан вдруг вышел с первых минут и сразу же забил.

Обе команды продолжали обмениваться ударами, хотя гораздо менее опасными. А затем длинный пас Свилара принял в центре поля Довбик, вновь оставил Дибале, тот вновь отдал Салемакерсу. Алексис на этот раз не захотел никому отдавать, прорвался в штрафную. Его первый удар Проведель отбил, но второй - уже не смог.

Далее и до самого конца матча игра шла в одном направлении - осады ворот Свилара. После второго пропущенного "Лацио" выиграл отрезок по ударам по воротам со счетом 13:2, по владению мячом - 73:27, по угловым - 10:1, по передачам в атакующей трети поля - 199:35. Но "орлам" жутко не хватало креатива, мысли, скорости, идей. По такому преимуществу они создали крайне мало.

В первом тайме моментов вообще не было. Во втором Свилар отбил удар Кастельяноса в ближнем углу, удар Гендузи с рикошетом потащил из-под перекладины, отбил мощный удар того же Кастельяноса. Чауна в упор пробил плохо, и мяч прыгнул по перекладине. Защитники ложились под удары, "кроссы" не замыкали. Разве что в одной контратаке Проведель отбивал удар Пеллегрини слева.

В итоге "Рома" выстояла. Одержала пятую домашнюю победу подряд во всех турнирах, третью домашнюю в лиге. В турнирной таблице она остается середняком, десятой, но настроение такая победа поднимает до небес. А "Лацио" не выигрывает третий матч лиги из четырех последних и остается четвертым с 35-ю очками. "Ювентус" и "Фиорентина" позади него с 32-мя и матчем в запасе.

Довбик отыграл 74 минуты. По воротам не бил, отдал 12 передач (58 процентов точности), коснулся мяча 18 раз, из них в штрафной площадке соперника - лишь однажды, да и то справа. Остальные же его касания были в центре поля. Он принимал много длинных мячей, отчаянно боролся в единоборствах. Причем официально проиграл четыре из пяти дуэлей. Терял мяч девять раз.

Можно быть разочарованным из-за его отсутствия в атаке, можно вновь назвать его опорником, учитывая его стиль игры и его статистику. Нынешний матч - отступление после трех, в которых добыл три гола и два ассиста. Но он поучаствовал в двух голах и в точно такой же атаке во втором тайме (когда Проведель отбил). Он тяжело работал. Выполнял указания тренера. И главное - победил.