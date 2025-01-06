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Волки приземлили орлов. Рома – Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов
Джаллоросси улучшают турнирное положение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Желто-красные" с успехом начали встречу и дважды отличились еще до середины первого тайма усилиями Алексиса Салемакерса, который оформил гол+пас. После перерыва на поле была только одна команда – "небесно-голубые" давили на соперника, но не смогли даже сократить отставание (владение 74%, 11 ударов).
Подопечные Раньери набирают 23 очка и поднимаются на десятую строчку. Впереди выезд к "Болонье". "Орлы" замыкают топ-4 (35 баллов). 10 января команда будет принимать "Комо".
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Смотрите обзор матча 19 тура Серии А
Рим. Стадио "Олимпико"
Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18
Удаление: Кастельянос, 90+5 (Лацио)
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