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Волки приземлили орлов. Рома – Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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Джаллоросси улучшают турнирное положение

Волки приземлили орлов. Рома – Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Желто-красные" с успехом начали встречу и дважды отличились еще до середины первого тайма усилиями Алексиса Салемакерса, который оформил гол+пас. После перерыва на поле была только одна команда – "небесно-голубые" давили на соперника, но не смогли даже сократить отставание (владение 74%, 11 ударов).

Подопечные Раньери набирают 23 очка и поднимаются на десятую строчку. Впереди выезд к "Болонье". "Орлы" замыкают топ-4 (35 баллов). 10 января команда будет принимать "Комо".

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Смотрите обзор матча 19 тура Серии А

Рим. Стадио "Олимпико"

Рома – Лацио 2:0

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18

Удаление: Кастельянос, 90+5 (Лацио)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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