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Король Рима. Раньери установил рекорд в Серии А по количеству побед в дерби Вечного города
Великий тренер
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери установил клубный рекорд в чемпионате Италии по количеству побед в римском дерби.
Нынешний наставник "волков" стал первым тренером в истории Серии А, который смог выиграть все свои первые четыре матча против "Лацио" в чемпионате.
4/4 - Claudio #Ranieri became the first manager in #SerieA history able to win all his first four derby against Lazio as #Roma coach. King.#RomaLazio pic.twitter.com/S066TPui23— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 5, 2025
Всего на счету 73-летнего итальянского специалиста пять побед в пяти матчах этого противостояния в качестве наставника "Ромы", включая победу над "орлами" в Кубке Италии.
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Добавим, что на данный момент "Рома" занимает 10-е место в Серии А с 23 очками после первого круга чемпионата.
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