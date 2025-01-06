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Король Рима. Раньери установил рекорд в Серии А по количеству побед в дерби Вечного города

Италия

Великий тренер

Король Рима. Раньери установил рекорд в Серии А по количеству побед в дерби Вечного города

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери установил клубный рекорд в чемпионате Италии по количеству побед в римском дерби.

Нынешний наставник "волков" стал первым тренером в истории Серии А, который смог выиграть все свои первые четыре матча против "Лацио" в чемпионате.

Всего на счету 73-летнего итальянского специалиста пять побед в пяти матчах этого противостояния в качестве наставника "Ромы", включая победу над "орлами" в Кубке Италии.

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Добавим, что на данный момент "Рома" занимает 10-е место в Серии А с 23 очками после первого круга чемпионата.

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Клаудио Раньери Серия А Рома (Италия)
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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sergio07 (Запоріжжя)
06.01.2025 в 08:32
Легенда!
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Комментарии 1
sergio07 (Запоріжжя)
06.01.2025 в 08:32
Легенда!
Ответить
0
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