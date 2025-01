Король Рима. Раньери установил рекорд в Серии А по количеству побед в дерби Вечного города

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери установил клубный рекорд в чемпионате Италии по количеству побед в римском дерби.

Нынешний наставник "волков" стал первым тренером в истории Серии А, который смог выиграть все свои первые четыре матча против "Лацио" в чемпионате.

4/4 - Claudio #Ranieri became the first manager in #SerieA history able to win all his first four derby against Lazio as #Roma coach. King.#RomaLazio pic.twitter.com/S066TPui23