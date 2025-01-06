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Раньери - о победе над Лацио: Мы должны продолжать в том же духе

Италия

Главный тренер волков отреагировал на победу в римском дерби

Раньери - о победе над Лацио: Мы должны продолжать в том же духе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал победу своей команды в римском дерби против "Лацио" (2:0).

"Сейчас мы — одна команда. Каждый знает, что должен делать, все помогают друг другу. Мы должны продолжать в том же духе. После неудачной первой половины сезона нам стоит показать, на что мы способны. Я ожидаю, что в следующем матче мы будем играть не хуже, мы будем бороться дальше".

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"Меня всегда зовут, когда у команды возникают проблемы. Я очень требователен к себе, поэтому я хочу, чтобы мои игроки были такими же. Было вполне логично, что я вернул в состав чемпионов мира. Я хочу восстановить доверие ко всем в команде и вернуть их веру в собственные силы".

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Отметим, что украинский нападающий "волков" Артем Довбик провел на поле 74 минуты в этом поединке, приняв участие в обеих голевых атаках своей команды.

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Клаудио Раньери Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Андрей Журба
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