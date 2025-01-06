Раньери - о победе над Лацио: Мы должны продолжать в том же духе

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал победу своей команды в римском дерби против "Лацио" (2:0).

"Сейчас мы — одна команда. Каждый знает, что должен делать, все помогают друг другу. Мы должны продолжать в том же духе. После неудачной первой половины сезона нам стоит показать, на что мы способны. Я ожидаю, что в следующем матче мы будем играть не хуже, мы будем бороться дальше".

Читайте также Король Рима. Раньери установил рекорд в Серии А по количеству побед в дерби Вечного города

"Меня всегда зовут, когда у команды возникают проблемы. Я очень требователен к себе, поэтому я хочу, чтобы мои игроки были такими же. Было вполне логично, что я вернул в состав чемпионов мира. Я хочу восстановить доверие ко всем в команде и вернуть их веру в собственные силы".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что украинский нападающий "волков" Артем Довбик провел на поле 74 минуты в этом поединке, приняв участие в обеих голевых атаках своей команды.