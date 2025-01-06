  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Марко Барони указал несколько факторов, повлекших поражение его команды в римском дерби
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марко Барони указал несколько факторов, повлекших поражение его команды в римском дерби

Италия

Орлы третий раз потеряли очки за последние четыре матча

Марко Барони указал несколько факторов, повлекших поражение его команды в римском дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Рома" победила в принципиальном противостоянии "Лацио" со счетом 2:0. После поединка тренер "орлов" Марко Барони отметил, что его команда неудачно провела первый тайм, который негативно повлиял на итоговый результат матча.

"Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, очень жаль. Команде не хватало правильного темпа и она была недостаточно эффективной на флангах, в то время, как нам нужен игрок на позиции треквартиста, и этого не хватало в первом тайме. Мы недостаточно быстро перемещали мяч, и я считаю, что это было основным объяснением. Во втором тайме это была настоящая игра "Лацио". Сейчас мы разочарованы за наших болельщиков, но я увидел свою команду во втором тайме, поэтому мы должны восстановить игру. Сейчас нам трудно играть в атаке из-за травм. Педро выбыл, Нослин также был не в форме, поэтому, когда вы начинаете с четырьмя нападающими, вы должны иметь варианты вне скамейки запасных. Мы думали, что полузащитник даст нам больше стабильности, но мы недостаточно быстро перемещали мяч, а два быстрых гола еще больше усложнили ситуацию. В перерыве мы поговорили и исправили некоторые вещи, мы вернулись к повышению темпа и атакам флангами, без которых эта команда просто не может обойтись. Во втором тайме мы контролировали ход поединка и перехватили инициативу, что мы обычно и делаем", - цитирует Марко Барони Football Italia.

Отметим, что следующую игру "Лацио" проведет дома, 10 января, против "Комо".

По теме
yellow-arrow
Интер - Милан. Анонс и прогноз финала Суперкубка Италии на 06.01.2025
yellow-arrow
Молодой полузащитник Челси дал согласие на переход в клуб Серии А
yellow-arrow
Несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании перспективного экс-защитника Барселоны
Лацио (Рим) Марко Барони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости