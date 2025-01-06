Марко Барони указал несколько факторов, повлекших поражение его команды в римском дерби

Вчера "Рома" победила в принципиальном противостоянии "Лацио" со счетом 2:0. После поединка тренер "орлов" Марко Барони отметил, что его команда неудачно провела первый тайм, который негативно повлиял на итоговый результат матча.

"Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, очень жаль. Команде не хватало правильного темпа и она была недостаточно эффективной на флангах, в то время, как нам нужен игрок на позиции треквартиста, и этого не хватало в первом тайме. Мы недостаточно быстро перемещали мяч, и я считаю, что это было основным объяснением. Во втором тайме это была настоящая игра "Лацио". Сейчас мы разочарованы за наших болельщиков, но я увидел свою команду во втором тайме, поэтому мы должны восстановить игру. Сейчас нам трудно играть в атаке из-за травм. Педро выбыл, Нослин также был не в форме, поэтому, когда вы начинаете с четырьмя нападающими, вы должны иметь варианты вне скамейки запасных. Мы думали, что полузащитник даст нам больше стабильности, но мы недостаточно быстро перемещали мяч, а два быстрых гола еще больше усложнили ситуацию. В перерыве мы поговорили и исправили некоторые вещи, мы вернулись к повышению темпа и атакам флангами, без которых эта команда просто не может обойтись. Во втором тайме мы контролировали ход поединка и перехватили инициативу, что мы обычно и делаем", - цитирует Марко Барони Football Italia.

Отметим, что следующую игру "Лацио" проведет дома, 10 января, против "Комо".