Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Италии
Интер - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прямая битва за трофей: шанс для "Интера" сравняться с "Ювентусом" по выигранным Суперкубкам (9), а Симоне Индзаги - по выигранным трофеям как тренер с рекордсменами "нерадзурри" (7). Это также возможность для "Милана" завоевать 50-й трофей в своей истории и оставить позади каденцию Паулу Фонсеки. Атмосферу Миланского дерби и не нужно подогревать, но нынешнее обещает быть особенно жарким.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Суперкубок Италии. Финал
6 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"
"Интер" - "Милан"
Главный арбитр: Симоне Соцца
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Популярное сейчас
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- Салах догнал легенду Арсенала в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
- У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
- Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Мазяр прокомментировал интерес Атырау