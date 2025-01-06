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Интер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Италии

Италия

Интер - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Интер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прямая битва за трофей: шанс для "Интера" сравняться с "Ювентусом" по выигранным Суперкубкам (9), а Симоне Индзаги - по выигранным трофеям как тренер с рекордсменами "нерадзурри" (7). Это также возможность для "Милана" завоевать 50-й трофей в своей истории и оставить позади каденцию Паулу Фонсеки. Атмосферу Миланского дерби и не нужно подогревать, но нынешнее обещает быть особенно жарким.

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Суперкубок Италии. Финал

6 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол Первый

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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