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Команда Сеска Фабрегаса нацелилась на защитника Лас-Пальмаса
Лариджане необходимо укреплять оборону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" после повышения в классе борется за выживание, находясь на 16-й позиции и лишь в одном пункте от "Лечче", расположившегося в зоне вылета. Учитывая не лучшую защиту "лариджани" в Серии А, имея шестой худший показатель пропущенных мячей (30), они хотят укрепить эту зону в зимнее трансферное окно.
По информации Fichajes, Сеск Фабрегас заинтересован в услугах Мика Мармоля из "Лас-Пальмаса". Испанец является ключевым игроком "желтых" с момента своего прихода в команду, выделяясь своей надежностью в обороне и умением играть сзади. Его технический профиль и зрелость на поле, несмотря на молодость, делают его очень ценным активом. Трансфер 23-летнего центрального защитника стоить "Комо" около 10 млн евро. Сейчас продолжаются переговоры между клубами, игрок остается сосредоточенным на работе с "Лас-Пальмасом".
Отметим, что в этом сезоне Мика Мармоль провел 15 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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