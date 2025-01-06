Суперкубок Италии. Интер - Милан 2:3. Шедевральный камбек!

Суперкубок Италии. Финал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Интер" - "Милан" 2:3

Голы: Лаутаро Мартинес 45+1, Тареми 47 - Эрнандес 52, Пулишич 80, Абрахам 90+4

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай (Дармиан 84), А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Асллани 35), Барелла (Фраттези 84), Мхитарян (Зелински 66), Димарко (Аугусто 66), Тареми, Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Рояль (Калабрия 87), Тиав, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс (Лофтус-Чик 77), Муса (Абрахам 77), Пулишич, Мората, А. Хименес (Леау 50)

Предупреждения: Мхитарян 51, Думфриз 54, Барелла 72, А. Бастони 89 - Томори 57

Главный арбитр: Симоне Соцца

Ожидали ли мы яркий финал Суперкубка Италии? Да. Дерби Делла Мадоннина. Предыдущее из которых выиграл "Милан" голом на 89-ой минуте, но до этого шесть подряд выиграл "Интер" и желал вернуть гегемонию в городе. Желал и продлить гегемонию над итальянскими командами, которым не проиграл в 14-ти предыдущих матчах с 12-ю победами. Желал принести первый трофей Джузеппе Маротте в качестве президента. Но "Милан" не хотел ему этого позволить.

Чемпион Италии желал и продлить гегемонию в Суперкубке, который выиграл трижды подряд, стать первым, кто выигрывает четырежды подряд, сравняться с "Ювентусом" на вершине побед в целом в турнире с девятью. Симоне Индзаги, и без того лидер по выигранным Суперкубкам среди тренеров во всей истории, хотел взять свой шестой. Также хотел седьмой трофей в "Интере", что сравняло бы его с рекордом клуба. Но "Милан" не хотел этого позволить.

"Милан" хотел выиграть свой юбилейный, 50-й трофей в истории, оставить "Интер" с 46-ю. А также оставить позади недолгую и неудачную каденцию Паулу Фонсеки. Сержиу Консейсау сменил его прямо перед Суперкубком, в полуфинале сумел вытащить из слабого первого тайма, который практически назвал таймом Фонсеки, и привести к камбеку против "Ювентуса". Сегодня же вытащил из 0:2 на 47-ой минуте к еще более блестящему камбеку. Просто невероятно!

Первые 45 минут не были успешными для обеих команд. С девятью ударами по воротам в целом, двумя из них - в створ. Обе играли организованно, кое-что пытались создать, изредка ускорялись, но в целом рисковать совершенно не желали. При этом "Интер" все же выглядел опаснее. Маньян предотвратил удар в упор, блестяще вытащил мощный удар Димарко слева в "девятку".

На первой добавленной минуте он уже ничего не мог сделать. Вся его оборона проспала, особенно - Рояль на правом фланге, "Интер" разыграл слева направо, Лаутаро Мартинес, признавшийся, что проводит плохой сезон, но автор единственного, то есть победного гола в прошлогоднем финале Суперкубкa, убрал двух защитников и пробил в ближний угол в противоход вратарю.

Второй тайм уже был совсем иным. Просто великолепным. 23 удара по воротам, из них 13 - в створ, бешеный темп, постоянные моменты. Хотя поначалу казалось, что все кончено. Длинный пас защитника Де Фрая нашел дублера травмированного Маркуса Тюрама Тареми, и он так хитро пробил низом по дуге, что Маньян вновь не прыгнул. Но вскоре так же хитро исполнил штрафной удар Тео Эрнандес - как и Лаутаро, критикуемый, проводящий плохой сезон.

"Милан" бросился забивать еще, бешено давил. Но Зоммер вылавливал слабые удары. Отбил один сильный - Мораты головой в упор. А когда остался вне игры, Рейндерс со всей дури пробил в голову Бастони. Постепенно "Интер" успокаивался, Аугусто даже замкнул головой в стойку, от которой мяч пересек линию ворот процентов на 70. Но ведь нужно сто. А вскоре Леау, не менее критикуемый, чем Эрнандес, послал его слева, Тео прострелил в штрафную чуть назад, а Пулишич обработал и четко пробил.

"Интер" вернулся в атаку и вновь должен был забивать. Но Думфриз, автор двух голов в полуфинале против "Аталанты", в упор пробил в Маньяна. А на 94-ой минуте Пулишич бросил справа, Леау оказался там и выложил мимо вратаря другой замене - Абрахаму. Как и в полуфинале, замены Консейсау сыграли.

"Интер" остается сильнейшей командой Италии, Индзаги остается Суперкубковым и вообще кубковым королем страны. И именно потому такого типа победа над ним в финале - великолепное достижение кризисного "Милана", не бравшего трофеи с сезона 2021/22, а Суперкубок - с 2016-го года. "Россонери" вообще проиграли три предыдущих кубковых финала, даже не забив в них. В том числе Суперкубок "Интеру" два года назад со счетом 0:3. Громкий реванш оформлен.

Консейсау начинает свою каденцию блестяще. Причем ведь для трофея хватило двух вторых таймов после двух неудачных первых. Он уже привил команде характер, уже переворачивает матчи заменами, сменами тактических схем, в том числе переходом на игру в два форварда. С нетерпением ждем его дебюта в Серии А. И уже хотелось бы увидеть следующее Миланское дерби с ним против Индзаги.