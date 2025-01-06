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Звезда Наполи разозлил руководство своего клуба
Осимхен хочет доиграть этот сезон в Галатасарае
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Осимхен, который перешел в "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи", отказался покинуть турецкий гранд даже несмотря на предложение от "Манчестер Юнайтед".
Как пишет La Repubblica, футболист хочет доиграть этот сезон в "Галатасарае". Это решение вызвало недовольство руководства итальянского клуба.
Осимхен подписал новый контракт с "Наполи" в прошлом году с условием об отступных в размере 120 миллионов евро, рассчитывая на переход в другую команду уже через полгода. Однако, когда ни один из европейских грандов не согласился выложить такую сумму, футболист перешел в турецкий клуб.
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