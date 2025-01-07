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Консейсау - о победе в Суперкубке Италии: Я благодарен своей команде за проявленный характер
Наставник миланского клуба доволен тем, как его подопечным удалось перевернуть игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче против "Интера" (2:3) за Суперкубок Италии.
"Я хотел бы поблагодарить свою команду за проявленный характер в финале. Они сделали все, что от них требовалось в этих двух играх, но это только начало. Мы должны продолжать двигаться в таком же темпе и дальше. Сейчас мы счастливы, но уже завтра мы будем думать о следующей игре".
"Когда я возглавил команду, в клубе царила не самая лучшая атмосфера. У меня было не очень много времени для того, чтобы подготовиться к этим играм. Да, это исторический клуб, поэтому всегда будет присутствовать давление. Мы хотели порадовать наших фанатов, поэтому были готовы отдать все свои силы на поле ради результата».
Отметим, что победа в Суперкубке Италии стал первым выигранным трофеем для "россонери" с момента завоевания чемпионства в Серии А в сезоне 2021/22.
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