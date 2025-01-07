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Индзаги о поражении от Милана в Суперкубке: Очень больно проигрывать такой финал, когда ведешь в два мяча

Италия

Тренер также похвалил соперника за их игру

Индзаги о поражении от Милана в Суперкубке: Очень больно проигрывать такой финал, когда ведешь в два мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Интер" не сумел во второй раз подряд выиграть Суперкубок Италии, уступив "Милану" со счетом 2:3. Тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги после матча не скрывал своего разочарования от поражения, поскольку его игроки позволили сопернику совершить яркий камбэк.

"Нам нужно было лучше контролировать игру, и мы имели несколько шансов сделать счет 3:1. Меньян несколько раз был на высоте, но затем мы пропустили уравнивание счета и проиграли игру. Надо отдать должное "Милану", который не сдался и остался в игре. Это болезненное поражение, но мы должны двигаться вперед. У нас впереди много игр, поэтому мы должны немедленно оправиться, как только сможем. Мы разочарованы, но отдали абсолютно все. Мы допустили несколько ошибок на техническом уровне, а затем изменения сделали свое дело: "Милан" выпустил скоростных игроков, а мы должны были лучше контролировать игру и положить ее на лопатки. Мы сделаем выводы из сегодняшнего вечера, потому что очень больно проигрывать такой финал, когда ведешь в два мяча", - заявил Симоне Индзаги.

Отметим, что следующий матч "Интер" проведет в Серии А 12 января на выезде против "Венеции".

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Суперкубок Италии. Интер - Милан 2:3. Шедевральный камбек!
Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Інтер
Опубликовал: Александр Гресь
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