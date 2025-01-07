Ювентус присматривается к нападающему сборной Германии

Травматичность Милика и неопределенное будущее Влаховича вынуждает "старую синьору" к поискам нового нападающего зимой. В шорт-листе "Ювентуса" находится много имен и среди них есть место игроку сборной Германии.

Как сообщает Calcio Mercato, туринцы присматриваются к Никласу Фюллькругу из "Вест Хэма". Нападающий приехал в Лондон за 27 млн евро, но конкуренция и травмы превратили его первое приключение в Премьер-лиге в настоящее испытание. Сейчас бывший игрок дортмундской "Боруссии" выздоровел, однако "молотобойцы" зимой хотят также усилить линию нападения, поэтому немец серьезно рискует оказаться на скамейке запасных. "Ювентус" может воспользоваться таким положением 31-летнего игрока, арендовав его у "Вест Хэма" до конца сезона.

Добавим, что в нынешней кампании Никлас Фюллькруг провел 10 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.